Памфилова допустила возможность отмены результатов выборов в Хабаровском крае

Глава ЦИК Элла Памфилова допускает, что может быть рассмотрен вариант отмены результатов второго тура губернаторских выборов в Хабаровском крае, но назвала такое развитие событий нежелательным.

«Мы сделали все для того, чтобы этого не произошло, но посмотрим. Посмотрим на основе всех фактов, которые сейчас поступают. Не хотелось бы – столько усилий было предпринято, чтобы там все прошло нормально. Сейчас изучаю все факты. Честно говоря, немножко разочарована, хотелось бы, чтобы она (кампания) была более чистая», – приводит слова Памфиловой «Говорит Москва».

Напомним, результаты выборов уже были отменены в Приморье, где по итогам второго тура с минимальным перевесом победил врио главы региона Андрей Тарасенко. Перевыборы пройдут до 16 декабря.

В Хабаровском крае в воскресенье прошел второй тур выборов губернатора. Данные exit-poll указывают на вероятную победу на выборах действующего главы региона Вячеслава Шпорта с результатом 57% голосов.