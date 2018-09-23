Новак рассказал о будущем площадки ОПЕК+

Странам ОПЕК+ необходимо серьезно задуматься о расширении взаимодействия после 2018 года, 100-процентное исполнение текущего соглашения может быть достигнуто уже в сентябре-октябре, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Я думаю, что мы можем достичь такого уровня (100%) уже в сентябре-октябре», – сказал Новак, добавив, что странам важно сохранить площадку ОПЕК+ и накопленный инструментарий после 2018 года, чтобы обсуждать ситуацию на рынке нефти и гибко отвечать на возникающие вызовы, передает ТАСС.

Новак отметил, что угрозу бесперебойному снабжению мира энергией создает «санкционная политика и торговые войны».

«Мы будем обсуждать на встрече общие параметры по добыче. Сейчас ситуация в странах разная, мы еще в июне говорили, что конкретно менять квоты каждой страны нет необходимости. Нужно говорить об общем показателе», – сказал Новак, говоря о квотах Ирана.

Что касается России, то она, по его словам, обладает возможностями не только восстановить добычу нефти, но и нарастить ее.

«Я думаю, что это несколько сотен тысяч баррелей», – сказал Новак.

В свою очередь министр энергетики Эмиратов Сухейль аль-Мазруи отметил, что у ОПЕК+ достаточно свободных мощностей для увеличения добычи нефти до уровня 100% выполнения условия венского соглашения, передает РИА «Новости».

Министр выразил уверенность в достижении цели 100%-ного выполнения соглашения.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что ОПЕК+ нужно приготовить предложения по добыче нефти на 2019 год.

Накануне Новак отметил, что в августе страны ОПЕК+ исполняли соглашение по добыче нефти на 129%.

В четверг глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть.