Новак оценил степень выполнения Венского соглашения странами ОПЕК+

Глава Минэнерго Александр Новак, прибывший в Алжир на заседание мониторингового комитета ОПЕК+, назвал степень выполнения Венского соглашения входящими в это объединение странами по состоянию на конец августа.

По данным российского министра, в августе страны ОПЕК+ исполняли Венское соглашение на 129%.

Новак отказался делать какие либо заявления по поводу завтрашней повестки заседания комитета, подчеркнув, что министры намерены «обсудить ситуацию на рынке», а также проект соглашения о сотрудничестве на базе ОПЕК+ после 2018 года.

Министрам мониторингового комитета предстоит обсудить, насколько целесообразно увеличивать добычу в дальнейшем и как распределить доли в квоте между странами ОПЕК+, передает ТАСС.

Напомним, накануне встречи министерского комитета ОПЕК+ мировые цены на нефть изменились разнонаправленно. В четверг глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть.