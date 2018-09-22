Отец рассказал о состоянии Бутиной после смены режима в тюрьме США

Арестованная в США гражданка России Мария Бутина чувствует себя приемлемо после перевода на общий режим содержания, сообщил ее отец Валерий Бутин.

Валерий Бутин рассказал, что его дочь «чувствует она себя приемлемо, психологически, физически, также уверена, что ей удастся доказать свою невиновность», передает ТАСС.

Он добавил, что «общий режим дал нормальное время для сна - ночное, и для бодрствования – дневное». До этого из-за административной сегрегации режим бодрствования россиянки приходился на глубокую ночь.

Мужчина отметил, что улучшение условий содержания Марии Бутиной – «результат работы, в том числе, и нашего МИДа, и ее адвокатов», хотя «и общественное мнение тоже немаловажно».

Бутин отметил, что в последний раз связывался с дочерью в четверг. После перевода на общий режим возможность созваниваться чаще не появилась – это по-прежнему максимум два звонка в неделю.

Отец «российской шпионки» отметил, что по телефону они не могут обсуждать юридические подробности ее дела, так как и Бутиной, и ее адвокату запретили сообщать кому-либо данную информацию.

Ранее стало известно, что в тюрьме США согласились перевести Марию Бутину на общий режим.

До этого россиянке запрещали выходить на улицу, заставляли проводить в одиночной камере по 22 часа сутки, не разрешали общаться с другими людьми.