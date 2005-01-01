Кустурица приехал в Баня-Луку «увидеться со своим другом Лавровым»

Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил, что приехал в столицу Республики Сербской (Босния и Герцеговина) ради встречи с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

По словам одного из российских дипломатов, Кустурица сказал, что «приехал увидеться со своим другом Лавровым».

Лавров в Баня-Луке провел переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, передает РИА «Новости».

Кустурица родился в Сараево, нынешней столице БиГ.