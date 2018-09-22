Фелпс обрушился с критикой на ВАДА за восстановление РУСАДА

Американский пловец Майкл Фелпс выступил против решения Всемирного антидопингового агентства восстановить в правах Российское антидопинговое агентство.

Он заявил, что ВАДА должно «брать на себя ответственность», стремиться к «изменению ситуации». По словам пловца, «кто-то должен заняться защитой чистого спорта», если Всемирное антидопинговое агентство на это не способно.

Фелпс заявил, что ему «печально» признаваться, но он «всегда сомневался, соревнуется ли с чистыми атлетами», передает RT со ссылкой на Agence France-Presse.

Американский пловец считает, что россиянам нельзя разрешать выступление на соревнованиях. По его словам, «не все понимают», что спортсмен «больше не должен выступать», сдав положительную пробу на допинг.