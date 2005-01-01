Франция выступила против изоляции России

Париж не желает изоляции России, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Комментируя отношения между двумя странами в свете «дела Скрипалей», он заявил, что Франция хочет сотрудничать с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Le Monde.

При этом Ле Дриан сказал, что нужно «развивать требовательные отношения», сохраняя верность «фундаментальным принципам».

Министр отметил, что примером взаимодействия Москвы и Парижа может быть сирийское урегулирование. По его словам, российская и французская стороны «обеспечивают связь», так как «посадить за стол переговоров Иран и США сложно».

«В этом состоит роль Франции, как показал кризис в Идлибе», – сказал министр.

Напомним, попытки США и Великобритании «изолировать» Россию так и не увенчались успехом.