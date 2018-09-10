Forbes: Россия не осталась в изоляции после обвинений Лондона

Россия не осталась в одиночестве, несмотря на новые заявления Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет американский журнал Forbes.

Авторы публикации приводят примеры того, что Москва не находится в изоляции. В частности, Путин недавно посещал свадьбу главы МИД Карин Кнайсль. Кроме того, отмечает издание, российский лидер сохраняет хорошие отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. Москва находит поддержку и со стороны властей Италии, пишет «Экономика сегодня».

Forbes отмечает, что для Великобритании и отношений России с Западом необходимо понять дальнейшее развитие событий. Кроме того, отмечается в материале, Россия остается крупным поставщиком энергоносителей в Евросоюз. Военные учения Североатлантического альянса и России можно рассматривать как обоюдную демонстрацию силы.

Запад и Россия сохраняют возможность наладить взаимовыгодные отношения вопреки конфронтации, пишет Forbes. Однако сотрудничеству требуется более прочная основа.

На прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков. Интернет-пользователи также отмечали странности в поведении так называемых подозреваемых. Британский политолог в свою очередь призвал не верить в «тупость» агентов ГРУ.