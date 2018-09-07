Британский политолог призвал не верить в «тупость» агентов ГРУ

Британский политолог Марк Галеотти заявил, что шумиха вокруг «агентов ГРУ», подозреваемых в нападении на Сергея и Юлию Скрипаль, не является случайной.

Галеотти в своей статье для Foreign Policy утверждает, что связь подозреваемых в нападении на Скрипаля с ГРУ свидетельствует об агрессивной политике этого ведомства. По его мнению, страны Запада должны опасаться ГРУ.

«С другой стороны, чрезмерное внимание к этой службе, а также появление сообщений о предполагаемой «неуклюжести» ее агентов опасны», – считает политолог.

По его мнению, британский премьер Тереза Мэй права, связывая нападение в Солсбери с Кремлем. Галеотти уверен, что службам безопасности России предоставляется «значительная операционная свобода». Однако крупные операции с потенциально серьезными международными последствиями, по его утверждению, требуют «зеленого света» от Кремля.

Политолог считает, что после инцидента в Солсбери Россия не показала, что сотрудники ГРУ «перешли грань» в деле Скрипалей. По его утверждению, не было ни «таинственных отставок», ни утечек информации от источников, знакомых с ситуацией. Из этого политолог делает вывод, что операцию одобрили на государственном уровне.

Однако, по его мнению, зацикленность на ГРУ беспокоит не так сильно, как тиражируемое мнение о том, что разведывательная организация состоит из «тупиц». Галеотти напоминает о словах министра безопасности Бена Уоллеса, который сказал, что операция в Солсбери «была скорее в духе Джонни Инглиша, чем Джеймса Бонда». Такая точка зрения объяснялась опознанием предполагаемых убийц, гибелью случайного человека (Дон Стерджес) и самим фактом неудачного покушения на Скрипалей, которые в итоге выжили.

Политолог заявляет, что это мнение крайне ошибочно. Он указывает на то, что Скрипали выжили благодаря удачному стечению обстоятельств и соседству британской химической военной лаборатории с Солсбери.

Галеотти считает, что Россия не питала иллюзий на счет того, что сотрудников разведки не смогут опознать, поскольку сейчас везде много камер наблюдения, а без визы в Британию въехать невозможно.

По мнению политолога, если бы Москва хотела просто убить Скрипаля, она могла бы сделать это гораздо проще и тише. Галеотти уверен, что операция ГРУ ставила перед собой цель как ликвидировать «предателя», так дать сигнал Британии.

Ранее в Британии нашли объяснение дилетантству «отравителей Скрипалей из ГРУ».

В среду Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными.