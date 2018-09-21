Названо условие поддержки Россией поправок в регламент ПАСЕ

Россия согласится с готовящимися поправками в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) только в случае, если они исключат возможность дискриминации прав национальных делегаций, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

На пресс-конференции по итогам II Евразийского женского форума «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие» Матвиенко заявила, что принципиальная позиция России неизменна и заключается в том, что ПАСЕ не должна обладать возможностью дискриминировать какую-либо национальную делегацию, лишать ее права голоса, вводить какие-либо рестрикции, передает ТАСС.

Матвиенко также призвала обозначить предельную дату для принятия решения по изменению регламента ПАСЕ. По ее словам, переговоры не могут продолжаться бесконечно.

Ранее в пятницу Матвиенко сообщила, что в России зреет решение о выходе из Совета Европы.

Напомним, Россия временно приостановила работу в ПАСЕ и выплату взносов в организацию. В Госдуме заявляли, что Россия может вернуться в ПАСЕ, если Ассамблея отменит санкционные статьи по полномочиям делегаций.