Меркель проигнорировала приветствие Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель прошла мимо приветственно улыбнувшейся ей премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на неформальном саммите Евросоюза в Зальцбурге.

Меркель подошла к группе лидеров ЕС, в которой стояла Мэй. «Премьер-министр улыбнулась и подалась вперед, но г-жа Меркель проигнорировала и продолжила движение, чтобы поприветствовать президента Литвы Далю Грибаускайте», – цитирует РИА «Новости» британский таблоид Daily Express.

Редактор отдела политики британской телерадиокорпорации Ник Уотт рассказал, что кто-то слышал слова Меркель о том, что «Великобритания должна немного пострадать в этих переговорах по Brexit».

На неформальной встрече в Зальцбурге 20 сентября представители 27 стран ЕС обсуждали возможность организации в ноябре экстренного саммита ЕС по вопросу Brexit.