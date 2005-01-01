Депутат Рады предложил Львову запретить ветер с востока

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко предложил депутатам Львова, введшим мораторий на публичное исполнение произведений на русском языке, запретить «ветер с востока».

Гончаренко назвал неприкрытой и дурацкой манипуляцией выражение «где нет русского языка, там нет русского мира».

«В Одессе, Харькове, Днепре, Киеве, во многих городах и селах Украины говорят по-русски и там нет русского мира, там есть Украина. Но зачем я об этом всем? У нас же выборы скоро. Ну что ж, господа депутаты Львовского облсовета, дарю бесплатно еще одно «удачное» медийное решение – запретить ветер с востока! Он приносит воздух из страны-агрессора, а это, знаете ли, нельзя терпеть», – написал он в Facebook.

Ранее в четверг лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич называл плохой идеей запрет на исполнение произведений на русском языке во Львове.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему не стоит удивляться решению Львовского областного совета ввести мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона.