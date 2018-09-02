Магазин Белого дома выпустил монету в честь встречи Путина и Трампа

Сувенирный магазин Белого дома выпустил памятную монету в честь встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся в Хельсинки.

Стоимость монеты составляет 100 долларов. Ее снимок опубликовал сотрудник New York Times Кеннет Фогел, передает РИА «Новости».

На монете нет изображения Путина и Трампа, только Кафедральный собор Хельсинки и флаги двух стран. Также на монете есть несколько надписей. В частности, на ней написано «президент Дональд Дж. Трамп», «президент России Владимир Путин», «встреча на высшем уровне». Причем первые две надписи сделаны на английском, третья – на русском. Также на монете указано время проведения саммита – июль 2018 года.

HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.

BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.

Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 2 сентября 2018 г.

Аналогичную монету выпустили в честь встречи Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, после саммита в Хельсинки на Трампа обрушился шквал критики, конгрессмены даже требовали допросить переводчицу Трампа, работавшую на личной встрече президентов.