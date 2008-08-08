У Киева нет никаких шансов забрать Крым под контроль Украины, полуостров не будет отдан Украине ни нынешним российским лидером Владимиром Путиным, ни его преемником «без поражения России в войне», пишет The National Interest.

Автор статьи NI Дуг Бэндоу пишет, что, «хотя действия Москвы были беззаконными», Крым долгое время был частью России. Полуостров вошел в состав Российской империи после того, как был захвачен у Турции более двух столетий назад, и оставался российским в составе Советского Союза до 1954 года. После смерти Иосифа Сталина генсек Компартии Никита Хрущев передал эту территорию Украине, стремясь восстановить власть Москвы. «После изгнания немецкой армии на Украине продолжался бунт», – отмечает автор. Кроме того, Москва стремилась укрепить свои политические амбиции – она нуждалась в поддержке руководителя Коммунистической партии Украины.

Этнические русские по-прежнему составляли большинство в 2014 году и, скорее всего, хотели вернуться под контроль Москвы, хотя референдум, проведенный в то время, «не был ни свободным, ни справедливым», считает автор публикации.

Воссоединение Крыма с Россией стало большим политическим успехом и остается важным с военной точки зрения. Бэндоу привел в своей статье слова журналиста Washington Post Кристиана Кэрила о том, что Западу следует настаивать на принадлежности Крыма Украине, «пока Россия не уступит». Однако этого не произойдет, уверен Бэндоу. По его словам, полуостров не будет отдан Украине ни нынешним российским лидером Владимиром Путиным, ни его преемником «без поражения России в войне».

«Даже критики Путина признают, что передача [Крыма России] является неизменной», – пишет он.

The National Interest пишет о том, что западные чиновники «могут чувствовать себя добродетельными, замораживая политический конфликт и поддерживая санкции», однако «это ничего не дает и работает только на пользу противников Америки».

В конце августа на Украине заявили, что жители Крыма добровольно вошли в состав России.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.