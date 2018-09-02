Маккейн на своих похоронах оставил послание Путину

Американский сенатор Джон Маккейн, скончавшийся 25 августа в возрасте 81 года, оставил послание президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр.

Она напомнила, что Маккейн самым тщательным образом планировал собственные похороны. По ее словам, неслучайно американский сенатор пригласил на церемонию украинского президента Петра Порошенко, которого усадили рядом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается рядом со своими друзьями и союзниками», – считает бывший дипломат.

Порошенко с 31 августа по 1 сентября находился в Вашингтоне для участия в прощании с сенатором Джоном Маккейном. Там он встретился со спецпредставителем США по Украине Курта Волкера.

81-летний Маккейн умер 25 августа после года борьбы с агрессивной формой рака мозга.