Эксперт назвал удачным ходом признание владимирским губернатором своих ошибок

Она прекрасно понимает: первый тур показал, что она недостаточно общалась со своим электоратом, - сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по выборам Игорь Борисов, комментируя обращение к избирателям, с которым выступила владимирский губернатор Светлана Орлова.

«Орлова этот недостаток общения пытается компенсировать перед вторым туром, это необходимо делать для достижения победы. Она продолжает борьбу, она ищет подходы к своему избирателю», – заявил председатель Совета Российского общественного института избирательного права, бывший член ЦИКа Игорь Борисов. Он считает сам факт того, что в своем обращении Орлова признает допущенные ошибки, удачным пиар-ходом.

«Орлова, скорее всего, ориентируется на ситуацию в области, – говорит он. – Если такой запрос есть и избиратель готов ей простить те ошибки, которые были допущены, то ее признание – один из элементов для того, чтобы завоевать сердца избирателей».

Такого рода обращение, как считает Борисов, может быть «наиболее прямым путем к сердцам и умам избирателей». «Избиратель здесь может понять своего кандидата и дать кредит доверия на очередной срок», - полагает эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Владимирской области Светлана Орлова записала видеообращение к жителям региона, в котором заявила о признании своих ошибок. «Сильный человек должен не просто признавать свои ошибки, он должен уметь их исправлять. Вижу в этом свой долг. И для этого буду работать со всеми, кто заинтересован в развитии области, а это все вы, жители», – сказала Орлова в обращении, передает «Интерфакс».

Она заявила, что результаты голосования в первом туре стали для нее неожиданностью. «Скажу честно, не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю», – отметила она.