Артемий Троицкий сравнил Эстонию с ЮАР

Эстония – такая же сегрегированная страна, как Южная Африка, так как эстонцы и русские здесь живут порознь и не интересуются друг другом, заявил музыкальный критик Артемий Троицкий, который четыре года живет в этой прибалтийской республике.

«Выяснилось, в частности, что Эстония – страна сегрегированная. Примерно как Южная Африка, а не как Бельгия с Валлонией и Фландрией. Эстонское большинство и русское меньшинство живут порознь, друг другом не интересуются. В лучшем случае относятся друг к другу равнодушно, в худшем - испытывают неприязнь. Я считаю, что это ненормальная ситуация», – приводит его слова Err.ee.

По его словам, в Германии и Швеции принимают беженцев с распростертыми объятиями, а в Эстонии русских мигрантов не замечают, позволяя им самим «барахтаться». Он добавил, что для Эстонии было бы полезно принимать людей из России, которые, как правило, являются профессионалами и образованными людьми.

«Но отношение довольно равнодушное», – заявил Троицкий.

Самой большой проблемой он называет изучение эстонского, которое «поставлено очень халтурно».

Артемий Троицкий переехал с семьей из России в Эстонию четыре года назад.

Ранее переехавшая в Эстонию активистка Евгения Чирикова рассказала о проблемах в этой стране, пожаловавшись на невозможность интеграции русскоязычных в жизнь в этом государстве.