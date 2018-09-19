ОНФ проконтролирует реализацию «суперуказа» Путина и пенсионных изменений

Участники прошедшего в Москве заседания Центрального штаба ОНФ обсудили вопросы реализации в регионах предложений президента Владимира Путина по изменению пенсионной системы, а также определили направления законотворческой работы движения на осеннюю сессию Госдумы.

В мероприятии приняли участие члены Центрального штаба, а также заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, помощник президента – начальник Контрольного управления президента Дмитрий Шальков, советник президента Александра Левицкая и заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Логинов. Заседание проходило в режиме видео-конференц-связи с регионами, сообщает пресс-служба ОНФ.

ОНФ проконтролирует, как в регионах исполняются предложения президента России по изменению пенсионной системы.

«В Государственную думу поступили президентские поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы и поправки в Уголовный и Налоговый кодексы. Процесс их рассмотрения уже идет. Они должны защитить интересы людей в новой пенсионной модели. Мы будем следить за тем, как они будут реализовываться «на земле» – не в кабинетах и на бумаге, а отражаться на людях, на каждом конкретном человеке. ОНФ как движение президента будет следить, чтобы все социальные гарантии для будущих пенсионеров соблюдались», – заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Активисты ОНФ будут осуществлять мониторинг рынка труда в регионах. «Президент страны предложил установить для работодателей уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме на работу по причине возраста. Мы берем на себя общественный контроль, чтобы работодатели не ущемляли права этой категории граждан. И в целом хотим мониторить рынок труда в регионах, потому что везде есть свои специфические проблемы», – сказала Тимофеева.

Также народный фронт займется сбором общественных предложений по повышению квалификации граждан предпенсионного возраста и формированием предложений по стимулированию работодателей обеспечивать занятость таких граждан. Активисты ОНФ отследят, чтобы власти регионов сохранили все существующие сегодня для пенсионеров льготы и обеспечили социальные гарантии граждан предпенсионного возраста.

Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов в ходе заседания сообщил о том, что эксперты ОНФ направили в правительство 424 предложения по 12 национальным проектам и программам в рамках исполнения «майского суперуказа» президента.

«Мы продолжаем взаимодействовать с кабмином. Эксперты ОНФ направили более четырехсот предложений по разработке нацпроектов и программ в рамках «майского суперуказа» и уже получили обратную связь – часть наших идей учтены в проектах документов. Авторами инициатив Народного фронта являются эксперты, активисты из регионов и обычные граждане, которые представили свое видение решения важных для страны и ее граждан вопросов в области здравоохранения, образования, городской среды, качества автомобильных дорог и других. Отмечу, что предложения продолжают формироваться, поэтому правительству еще будут направлены дополнения», – отметил Анисимов.

Он сообщил, что после утверждения правительственных планов мероприятий по реализации нацпроектов, народный фронт сформирует свои «дорожные карты» по контролю за их реализацией и создаст группы мониторинга в регионах.

«Всю собранную нашими экспертами и активистами информацию о реализации «майского указа» на местах мы будем направлять в правительство еще до того, как кабмин доложит президенту об исполнении его поручений. Этот формат работы является чем-то вроде «нулевого цикла» подготовки документов, оперативной обратной связи от людей», - заявил руководитель исполкома.

Участники заседания также обсудили направления законотворческой работы народного фронта на осеннюю сессию Госдумы. Среди приоритетных инициатив ОНФ, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении Госдумы, – законопроект о сохранении за гражданами прожиточного минимума при удержании долгов из зарплат и пенсий.

Не менее важное социальное значение имеет внесенный летом законопроект народного фронта, который предусматривает право заемщика получить назад часть страховой премии при досрочном погашении кредита, а также законодательное закрепление так называемого «периода охлаждения», в течение которого можно отказаться от страховки, для индивидуальных и коллективных договоров страхования.

В планах – разработка законопроекта, увеличивающего административные штрафы за нарушение правил обращения с отходами производства и потребления, отменяющие для граждан НДФЛ на доходы от сдачи пластика и стекла (по аналогии с отменой НДФЛ при сдаче макулатуры), устанавливающие запрет на сокращение границ или упразднение особо охраняемых природных территорий.

Всего на рассмотрение Госдумы с 2013 года народный фронт внес 48 законодательных инициатив, 38 инициатив были успешно реализованы.

«Как и прежде, народный фронт в своих законодательных инициативах сосредоточен на тех задачах, которые ставит президент в поручениях, а также на решении самых актуальных проблем граждан, выявленных в ходе работы наших экспертов. Наша задача – наладить конструктивный диалог с правительством РФ по нашим инициативам. Особое внимание мы уделяем законопроектам, которые направлены на оперативное решение наиболее чувствительных проблем граждан, возникающих из-за недостаточного правового регулирования или искажений в правоприменении. Мы рассчитываем, что совместная работа ОНФ и правительства в этом направлении позволит повысить эффективность законотворчества депутатов от ОНФ, а также поможет получать оперативную обратную связь на разрабатываемые инициативы», – сказала координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, член центрального штаба народного фронта Наталья Костенко.

Представители кабинета министров отметили готовность к совместной работе с целью успешной реализации законодательных инициатив ОНФ, направленных, в первую очередь, на повышение качества жизни граждан.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.