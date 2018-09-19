ОНФ проконтролирует реализацию «суперуказа» Путина и пенсионных изменений

Взгляд
19 сентября, среда  |  Последнее обновление — 20:09  |  vz.ru
Разделы

За что туристы все больше хвалят Крым

Крым завлекает природой, чистыми пляжами, мягким климатом и экскурсиямиФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Крым, похоже, поставит очередной рекорд по количеству принятых за сезон туристов. Однако главный итог завершающегося сезона вовсе не в этом. Опросы показывают, что отдыхающие становятся все более довольными отдыхом на полуострове. Что именно улучшилось в Крыму и что по-прежнему не нравится отдыхающим? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем опасен польский «Форт-Трамп» для России

Анджей Дуда и Дональд Трамп нашли общий язык на фоне антироссийских действийФото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press
Дональд Трамп одобрил идею Польши разместить в стране военную базу США на постоянной основе. Вашингтон и Варшаву не волнует, что такой объект нарушит «Основополагающий акт Россия – НАТО». Польша грезит американской базой уже не первый десяток лет, и на этот раз ее мечты близки к воплощению. Какими могут быть последствия такого сценария для России? Подробности...
Перейти а раздел…

ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
Перейти а раздел…

Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Дети «доктора Новичка»

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Теперь блондинке с постсоветского пространства достаточно сказать: меня хотели отравить, как Скрипалей! И вот уже твои снимки в белье и без белья опубликованы в The Sun, а мир восторгается смелой дамочкой, рискнувшей стать «бывшей русской». Подробности...

Патриотическое воспитание должно быть честным

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Патриотическое воспитание – это нормально. Но если детскую любовь к родителям не нужно «обосновывать» (рассказывать, какие мама с папой хорошие), то со страной сложнее. Любит ли наша страна своих детей так, как хочет, чтобы они любили ее? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Как из старой сказки делают новую быль

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Сейчас не девяностые, и внутренним грызунам больше не позволят пустить дело на самотек. В нынешних условиях довольствоваться внутренним развалом страны можно только при обеспеченном внешнем поражении. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

    Минобороны раскрыло новые детали катастрофы Boeing на Украине

      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Загитову сняли с турнира из-за проблем с документами
          Путин поручил разработать новые виды вооруженияЦИК назвал крайний срок повторных выборов в ПриморьеВладимирский губернатор призналась в своих ошибкахКомиссия МОК выступила за восстановление РУСАДА
          Числившийся погибшим после крушения Ил-20 военный оказался живРоссийские базы в Сирии спешно оснащают особыми системами охраны«Союзу» с «дыркой» разрешили спуститься на ЗемлюВ Нальчике начались стычки между кабардинцами и балкарцами
          США изменили решение о сертификации российского самолета-разведчика Ту-214 Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен ЫномЯпония подняла истребители для сопровождения самолетов ВКС РоссииВице-премьер Борисов: Все проблемы с «Адмиралом Горшковым» решены

          Главная тема


          Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

          «высказал сомнения»


          Стало известно, кто заставил Трампа выслать российских дипломатов

          выразили озабоченность


          США обеспокоены новейшим российским оружием

          популярный актер


          Нагиев раскритиковал любителей лозунгов «На Берлин» и «Можем повторить»

          ближний восток


          Израильский эксперт раскритиковал ВВС ЦАХАЛ при катастрофе Ил-20

          нештатная ситуация


          Обшивку «Союза» вскроют в открытом космосе

          перемены к лучшему


          За что туристы все больше хвалят Крым

          избавление от зависимости


          Почему Россия медлит с отказом от доллара

          борьба за идентичность


          Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

          Вопросы геополитики


          Антон Крылов: Создать информационный паритет сложнее, чем ядерный

          Региональная идентичность


          Василий Авченко: Запретите правый руль – и получите Дальневосточную республику

          православный раскол


          Сергей Худиев: США приступили к проматыванию символического капитала

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          ОНФ проконтролирует реализацию «суперуказа» Путина и пенсионных изменений

          19 сентября 2018, 19:05

          Версия для печати

          Участники прошедшего в Москве заседания Центрального штаба ОНФ обсудили вопросы реализации в регионах предложений президента Владимира Путина по изменению пенсионной системы, а также определили направления законотворческой работы движения на осеннюю сессию Госдумы.

          В мероприятии приняли участие члены Центрального штаба, а также заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, помощник президента – начальник Контрольного управления президента Дмитрий Шальков, советник президента Александра Левицкая и заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Логинов. Заседание проходило в режиме видео-конференц-связи с регионами, сообщает пресс-служба ОНФ.

          ОНФ проконтролирует, как в регионах исполняются предложения президента России по изменению пенсионной системы.

          «В Государственную думу поступили президентские поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы и поправки в Уголовный и Налоговый кодексы. Процесс их рассмотрения уже идет. Они должны защитить интересы людей в новой пенсионной модели. Мы будем следить за тем, как они будут реализовываться «на земле» – не в кабинетах и на бумаге, а отражаться на людях, на каждом конкретном человеке. ОНФ как движение президента будет следить, чтобы все социальные гарантии для будущих пенсионеров соблюдались», – заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

          Активисты ОНФ будут осуществлять мониторинг рынка труда в регионах. «Президент страны предложил установить для работодателей уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме на работу по причине возраста. Мы берем на себя общественный контроль, чтобы работодатели не ущемляли права этой категории граждан. И в целом хотим мониторить рынок труда в регионах, потому что везде есть свои специфические проблемы», – сказала Тимофеева.

          Также народный фронт займется сбором общественных предложений по повышению квалификации граждан предпенсионного возраста и формированием предложений по стимулированию работодателей обеспечивать занятость таких граждан. Активисты ОНФ отследят, чтобы власти регионов сохранили все существующие сегодня для пенсионеров льготы и обеспечили социальные гарантии граждан предпенсионного возраста.

          Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов в ходе заседания сообщил о том, что эксперты ОНФ направили в правительство 424 предложения по 12 национальным проектам и программам в рамках исполнения «майского суперуказа» президента.

          «Мы продолжаем взаимодействовать с кабмином. Эксперты ОНФ направили более четырехсот предложений по разработке нацпроектов и программ в рамках «майского суперуказа» и уже получили обратную связь – часть наших идей учтены в проектах документов. Авторами инициатив Народного фронта являются эксперты, активисты из регионов и обычные граждане, которые представили свое видение решения важных для страны и ее граждан вопросов в области здравоохранения, образования, городской среды, качества автомобильных дорог и других. Отмечу, что предложения продолжают формироваться, поэтому правительству еще будут направлены дополнения», – отметил Анисимов.

          Он сообщил, что после утверждения правительственных планов мероприятий по реализации нацпроектов, народный фронт сформирует свои «дорожные карты» по контролю за их реализацией и создаст группы мониторинга в регионах.

          «Всю собранную нашими экспертами и активистами информацию о реализации «майского указа» на местах мы будем направлять в правительство еще до того, как кабмин доложит президенту об исполнении его поручений. Этот формат работы является чем-то вроде «нулевого цикла» подготовки документов, оперативной обратной связи от людей», - заявил руководитель исполкома.

          Участники заседания также обсудили направления законотворческой работы народного фронта на осеннюю сессию Госдумы. Среди приоритетных инициатив ОНФ, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении Госдумы, – законопроект о сохранении за гражданами прожиточного минимума при удержании долгов из зарплат и пенсий.

          Не менее важное социальное значение имеет внесенный летом законопроект народного фронта, который предусматривает право заемщика получить назад часть страховой премии при досрочном погашении кредита, а также законодательное закрепление так называемого «периода охлаждения», в течение которого можно отказаться от страховки, для индивидуальных и коллективных договоров страхования.

          В планах – разработка законопроекта, увеличивающего административные штрафы за нарушение правил обращения с отходами производства и потребления, отменяющие для граждан НДФЛ на доходы от сдачи пластика и стекла (по аналогии с отменой НДФЛ при сдаче макулатуры), устанавливающие запрет на сокращение границ или упразднение особо охраняемых природных территорий.

          Всего на рассмотрение Госдумы с 2013 года народный фронт внес 48 законодательных инициатив, 38 инициатив были успешно реализованы.

          «Как и прежде, народный фронт в своих законодательных инициативах сосредоточен на тех задачах, которые ставит президент в поручениях, а также на решении самых актуальных проблем граждан, выявленных в ходе работы наших экспертов. Наша задача – наладить конструктивный диалог с правительством РФ по нашим инициативам. Особое внимание мы уделяем законопроектам, которые направлены на оперативное решение наиболее чувствительных проблем граждан, возникающих из-за недостаточного правового регулирования или искажений в правоприменении. Мы рассчитываем, что совместная работа ОНФ и правительства в этом направлении позволит повысить эффективность законотворчества депутатов от ОНФ, а также поможет получать оперативную обратную связь на разрабатываемые инициативы», – сказала координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, член центрального штаба народного фронта Наталья Костенко.

          Представители кабинета министров отметили готовность к совместной работе с целью успешной реализации законодательных инициатив ОНФ, направленных, в первую очередь, на повышение качества жизни граждан.

          Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............