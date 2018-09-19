Названы планируемые оборонные расходы России на 2019 год

Расходы на национальную оборону в 2019 году запланированы в размере 2,9 трлн рублей, согласно проекту бюджета России.

В 2020 году расходы прогнозируются в размере 3 трлн рублей, в 2021 году – 3,2 трлн рублей, передает РИА «Новости». В процентном соотношении к ВВП расходы на нацоборону составят 2,8% в 2019 году, 2,7% в 2020 году и 2,7% в 2021 году.

Расходы на нацбезопасность запланированы в 2,25 трлн рублей в 2019 и 2020 году, в 2021 году – 2,32 трлн рублей. D процентном соотношении к ВВП они составят 2,1% в 2019 году, 2% в 2020 году и 2% в 2021 году.

В предыдущем проекте бюджета расходы России на закупки и содержание военной техники и вооружений в 2018 году составили 2,8 трлн рублей.