Эксперт назвала решение ЦИК по Приморью знаковым

«Считаю, что это знаковое решение. Это решение подтверждает то, что власть держит курс на честность и прозрачность выборов, на недопущение фальсификаций», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя решение ЦИК по проведению новых выборов губернатора Приморья.

По мнению вице-президент Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, «коммунисты уже в принципе были готовы признать свое поражение», но, поскольку с обеих сторон было действительно много нарушений, «было принято решение, что честные и чистые выборы значительно важнее, чем победа конкретного кандидата».

«Такое решение я оцениваю позитивно. Это говорит о том, что у нас здоровая политическая система», – резюмировала Федорова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду ЦИК предложил признать выборы в Приморье недействительными, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Ищенко в попытке захватить власть.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что новые выборы губернатора в Приморье состоятся через три месяца.

До этого после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Однако за сутки краевая избирательная комиссия получила более 80 жалоб и обращений на проведение второго тура выборов; большинство из них поданы из-за подозрений по поводу подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Отметим, что Кремль поддержал требование ЦИК провести новые выборы в Приморье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ранее Владимир Путин неоднократно высказывался о приоритетности чистоты и справедливости выборов.