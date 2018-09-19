Курс доллара опустился ниже 67 рублей

В начале торгов в среду курс рубля уверенно растет к доллару и евро – американская валюта опустилась ниже 67 рублей впервые с 27 августа, следует из данных Московской биржи.

По данным на 10.07 мск курс доллара с расчетами «завтра» снижался на 39 копеек – до 66,99 рубля. При этом ранее в среду он уже опускался до 66,96 рубля, передает РИА «Новости».

Курс евро снизился на 32 копейки – до 78,26 рубля.