Трамп прокомментировал крушение Ил-20 в Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал крушение российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии очень печальным инцидентом.

Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что крушение Ил-20 является «очень печальной вещью», и обвинил в случившемся Сирию, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что инцидент привел к гибели «минимум 14 российских военнослужащих».

Также глава Белого дома назвал ситуацию в САР «не очень хорошей», передает газета «Ведомости».

Напомним, российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит сирийскими ПВО.

Минобороны обвинило Израиль в том, что его пилоты преднамеренно создали опасную ситуацию, которая и стала причиной трагедии. Глава ведомства Сергей Шойгу уведомил израильского коллегу Авигдора Либермана о возможном ответе.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию со сбитым российским самолетом-разведчиком.