Британцы пожаловались на RT из-за интервью Петрова и Боширова

С пятницы представитель британского медиарегулятора Ofcom получил две жалобы на телеканал RT из-за интервью с подозреваемыми Лондоном в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – Александром Петровым и Русланом Бошировым.

«Мы теперь получили две жалобы, связанные с выходом в эфир на RT на прошлой неделе интервью с двумя подозреваемыми по делу об отравлении в Солсбери. Мы изучаем сейчас эти жалобы с точки зрения наших правил вещания, прежде чем решить, следует ли нам проводить расследование», – сказал представитель Ofcom.

14 сентября Ofcom опроверг информацию о наличии жалоб на российский телеканал и призыве отобрать у него лицензию из-за интервью. Жалобы на RT поступили позже. Ofcom напомнил, что в отношении телеканала ведется 10 других расследований, пишет РИА «Новости».

Напомним, что подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Петров и Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.