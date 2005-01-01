Глава AmCham не исключил уход американского бизнеса из России

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что американские компании могут полностью уйти из страны из-за санкций.

«Главная озабоченность компаний – это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть. И эти угрозы вырастают чаще с американской стороны, но и со стороны российского правительства», – сказал Родзянко, передает РИА «Новости».

По его словам, санкции «фактически заставили бы все американские компании уйти из России». Родзянко заявил, что это может произойти потому, что санкции запретят работу с банковскими системами, железнодорожные транспортировки и покупку газа.

«То есть производство в России становится де-факто невозможным», – отметил Родзянко.

Глава AmCham подчеркнул, что пока это лишь угроза. «Но она существует и висит в воздухе. Я часто слышу от компаний буквально следующее: что результаты в этом году лучше, чем в прошлом, в прошлом были лучше, чем в предыдущем. То есть по бизнесу дела идут, и достаточно хорошо. Но угроза того, что придется закрыться и уехать, она реально существует», – пояснил он.

Родзянко добавил, что ситуация остается сложной, однако «бизнес продолжает работать и расти и даже инвестировать».

В 2015 году Родзянко уверял, что компании из США будут здесь работать в России, несмотря на санкции.

Ранее Вашингтон заявил о готовящемся к ноябрю втором пакете жестких санкций из-за отказа России провести инспекцию объектов, связанных с программой химического оружия.