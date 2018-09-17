ЦБ отозвал лицензию у Аксонбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у костромского Аксонбанка.

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», регистрационный номер 680, Кострома) вступает в силу с момента публикации, сообщает на сайте Центробанка.

Приказ Банка России от 17 сентября № ОД- 2423.

По состоянию на 1 августа банк по величине активов занимал 286-е место, отмечает РИА «Рейтинг».