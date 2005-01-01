Крупнейший банк Германии собрался вывести из Британии 450 млрд евро

В связи с усилившимся давлением со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) крупнейший банк Германии Deutsche Bank намерен вывести из Лондона активы на сумму 450 млрд евро, сообщило британское издание The Financial Times.

Издание утверждает, что требование к банку о выводе средств с территории Соединенного Королевства ЕЦБ объясняет необходимостью соответствия филиала Deutsche Bank в Лондоне критериям, установленным для филиалов европейских банков, расположенных в странах, не входящих в состав ЕС, передает ТАСС.

По данным издания, активы Deutsche Bank в Лондоне составляют около 600 млрд евро. Таким образом, Deutsche Bank должен уменьшить свой капитал в Великобритании на 75%.

Ранее Германия и Австрия призвали не допустить жесткого Brexit.

Напомним, в начале августа Лондон пригрозил Брюсселю выходом из ЕС без сделки.