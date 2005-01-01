Первые за семь лет муниципальные выборы начались в Сирии

В Сирии открылись избирательные участки, на подконтрольной Дамаску территории проходят первые за более чем семь лет муниципальные выборы.

Участки открылись в 7.00 по местному времени (совпадает с мск), работать они будут до 19.00. Свыше 40 тыс. кандидатов претендуют на 18,4 тыс. мест в муниципальных советах. Для того, чтобы проголосовать на выборах, гражданам достаточно предъявить паспорт, передает РИА «Новости».

При этом выборы затронули даже Идлиб и Ракку, которые не контролируются Дамаском. Желающие зарегистрироваться на выборы кандидаты из этих провинций должны были обратиться в участки в городе Хама.

При этом в Ракке курдские и сирийские силы, поддерживаемые США, кандидатов задерживали и вынуждали отказаться от участия в выборах.

Агитации кандидатов в привычном понимании нет. На улицах Дамаска можно увидеть плакаты и растяжки на которых есть только имя, избирательный округ и в некоторых случаях фотографию кандидата.

Эти выборы будут первыми, в которых примут участие вернувшиеся в Сирию из сопредельных стран беженцы.

Министр местного управления Хусейн Махлюф заявил, что выборы «должны укрепить децентрализацию и усилить принцип совместного проживания граждан».

Местные власти заверяют в полной готовности участков, прозрачности и безопасности выборов.

В 2014 году в Сирии состоялись выборы президента, а в 2016 году прошли парламентские выборы.