Агента пограничной службы США заподозрили в убийстве четырех проституток

Хуан Давид Ортис, который 10 лет проработал агентом таможенно-пограничной службы США, подозревается в убийстве четырех женщин, занимавшихся проституцией, сообщил шериф округа Уэбб в Техасе Мартин Куэллар.

Женщины были убиты в течение последних двух недель. 35-летнего Ортиса задержали после того, как еще одна потенциальная жертва смогла сбежать.

Мотивы убийцы не установлены, передает РИА «Новости».