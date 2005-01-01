Грузинский экс-министр рассказал о создании лаборатории, где ставили эксперименты на людях

Бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал о создании в окрестностях Тбилиси лаборатории имени Ричарда Лугара, в которой могли проводиться секретные эксперименты над людьми.

Гиоргадзе рассказал RT, что лаборатория создавалась с 2004 года, а официально заработала с 2011 года. На открытии присутствовали представители грузинского руководства, а также заместитель министра обороны США.

Он отметил, что лаборатории подобного характера обычно создаются под эгидой Агентства по сокращению военной угрозы при Пентагоне.

Гиоргадзе сказал, что с момента создания вокруг деятельности лаборатории распространялись различные слухи. «Она вызывала тревогу у тех, кто жил и живет рядом. Лаборатория находится на территории бывшей российской военной базы, в 17 километрах от Тбилиси, в поселке, который назывался Алексеевкой», – отметил Гиоргадзе.

На пресс-конференции в Москве 11 сентября Гиоргадзе рассказал, что получил «от друзей» из Грузии документы, свидетельствующие о «секретных экспериментах на жителях Грузии», которые, как утверждается, проводились с упомянутой лаборатории. Он также рассказал о целях экспериментов США над людьми в Грузии.