Генсек ОАГ не исключил военного вторжения в Венесуэлу

Не стоит исключать возможность военного вторжения в Венесуэлу, заявил генсек Организации американских государств Луис Альмагро.

Он заявил, что ОАГ «не должна исключать никакого варианта», включая «вторжение для свержения Николаса Мадуро», передает РИА «Новости» со ссылкой на NTN24.

Альмагро посетил город Кукута в Колумбии, который находится рядом с границей Венесуэлы, чтобы на месте оценить ситуацию с наплывом беженцев из боливарианской республики.

Альмагро заявил, что Кукута демонстрирует «лживость венесуэльской диктатуры».

На кадрах, показанных Venezolano TV, рыдающий беженец просит Альмагро о помощи: «Моя жена и я, мы профессионалы, а находимся здесь… Пусть вторгнутся американцы».

Тем временем МИД Колумбии заявил о возможном нарушении границы венесуэльскими военными и захвате трех колумбийских граждан в восточном департаменте Вичада. МИД заверил, что задержанные «уже получают помощь от колумбийского консульства», а само ведомство примет «дипломатические меры для защиты интересов» страны, передает ТАСС.