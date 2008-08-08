Годовая инфляция в Венесуэле достигла 200 тыс. процентов

Глава комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы по финансам Рафаэль Гусман сообщил, что уровень инфляции в стране за период с августа 2017 года по август 2018 года достиг 200 тыс. процентов.

По его данным, только за последний месяц лета инфляция в Венесуэле выросла на 223%, а накопленная инфляция с января по август достигла 34,68 тыс. процента, передает РИА «Новости».

Гусман утверждает, что с начала года средняя инфляция в республике составляет 4% в день.

Напомним, с 20 августа в Венесуэле начали ходить две валюты – боливар и криптовалюта «петро», стоимость которой приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка 60 долларов.

ЦБ Венесуэлы провел деноминацию – с купюр исчезли сразу пять нулей, после чего доллар США официально подорожал в 24 раза, сравнявшись с курсом черного рынка.