Россия наотрез отказалась выполнять требование США по химобъектам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена в одностороннем порядке выполнять нелегитимные требования США по дополнительным инспекциям химобъектов.

Об этом передает РИА «Новости».

Ранее в МИДе заявили, что Вашингтон официально не запрашивал доступ к российским химическим объектам в целях проведения инспекции по программе химического оружия.

Помощник госсекретаря США Маниша Сингх в четверг заявила, что Россия не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химического оружия, поэтому Вашингтон готовит к ноябрю второй пакет жестких санкций.