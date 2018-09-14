Для Тулеева нашли новую должность

Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев, руководивший регионом с 1997 года до апреля 2018-го, с понедельника займет должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования в Кемерово, сообщил избранный губернатор области Сергей Цивилев.

«В разговоре он [Тулеев] мне сказал, что не может без работы, больше всего ему подойдет должность ректора», – приводит его слова РИА «Новости».

Цивилев добавил, что приказ о назначении Тулеева на эту должность уже подписан. Таким образом, Тулеев покидает должность председателя регионального парламента.

Напомним, после пожара в ТРК «Зимняя вишня», который в марте унес жизни 60 человек, Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Глава государства принял прошение. В начале апреля Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил Тулеева спикером регионального парламента.

10 сентября сообщалось, что врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев по итогам единого дня голосования набрал 81,29% голосов избирателей.