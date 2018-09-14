ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики, а также внешние риски.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – говорится в сообщении регулятора.

В то же время ЦБ отмечает, что баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий. При этом регулятор продолжает оценивать как умеренные риски, связанные с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении.

Тем временем рубль усиливает рост, продолжая отыгрывать жесткие решения и комментарии ЦБ.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.07 мск пятницы снижался на 69 копеек, составив 67,57 рубля, курс евро опустился на 72 копейки, составив 79,06 рубля. Ранее в пятницу евро уже опускался до 78,95 рубля – впервые с 4 сентября.