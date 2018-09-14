Киев и ЕК подписали меморандум о помощи в 1 млрд евро

Украина и Еврокомиссия подписали соглашение о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Церемония подписания прошла в Киеве с участием и.о. министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, главы Национального банка страны Якова Смолия и еврокомиссара по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Валдиса Домбровскиса, передает ТАСС.

По словам Домбровскиса, программа направлена на «решение экономических вопросов и поддержки экономической ситуации, на создание рабочих мест», внимание также уделяется борьбе с коррупцией.

Совет ЕС в конце июня одобрил начало четвертой программы помощи для Украины на 1 млрд евро. Против этого выступала только Венгрия. При этом в июле украинский экономист Татьяна Богдан написала, что, несмотря на мнимую стабилизацию, украинская экономика стоит перед угрозой дефолта и социально-демографического кризиса.