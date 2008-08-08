Путину рассказали подробности интервью Петрова и Боширова

Президент Владимир Путин вряд ли смотрел целиком интервью подозреваемых Лондоном по «делу Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова, но главу государства информировали о деталях беседы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я пока не знаю, смотрел или нет. Наверное, целиком вряд ли он смотрел, я не думаю, что у него было время. Хотя новостные какие-то сообщения, конечно же, ему докладывались в виде дайджестов», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что каких-либо комментариев по этому поводу от Путина не поступало.

Сам он сообщил, что не смотрел интервью. «Я не смотрел, честно говоря, пока у меня еще не было времени. Я видел новости на этот счет, основные посылы и заявления. Конечно, когда будет время, я его посмотрю», – сказал Песков.

Комментируя возможность интервью Петрова и Боширова британским СМИ, Песков предложил обратиться с этим вопросом лично к россиянам.

Кроме того, Песков назвал неприемлемыми ассоциации руководства России с «делом Скрипалей». «Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначна, прозрачна и последовательна. …Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан – это также абсурдно. Это простые граждане, они тоже не имеют отношения к российскому государству», – сказал он.

Пресс-секретарь президента также переадресовал в Следственный комитет России вопрос, беседовали ли следователи с «подозреваемыми» по «делу Скрипалей». «Но я могу предположить, что, конечно, в условиях отсутствия какого-либо взаимодействия с британскими коллегами возможности расследования достаточно ограниченны», – добавил Песков.

Напомним, Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

В МИД Британии считают, что интервью является примером «запутывания вопроса и лжи» со стороны России. На это отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.