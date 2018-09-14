На Первом канале стартует программа «Голос 60+»

На Первом канале стартует новый этап шоу «Голос», в котором примут участие люди предпенсионного возраста.

Программа стартует на Первом канале в пятницу, 14 сентября, в 21.30. «Голос 60+» стал адаптацией голландского вокального формата The Voice Senior. Аналогичные проекты также готовятся к запуску в Германии, Бельгии, Испании, Великобритании и других странах.

Кастинги на «Голос» шли все лето. Музыкальная комиссия программы прослушала несколько сотен претендентов старше 60 лет, которых пригласили в телецентр после рассмотрения тысяч поступивших на конкурс заявок. Как и в «Голосе», в новом проекте участвуют вокалисты со всех концов страны, как любители, так и профессионалы, представляющие все многообразие музыкальных направлений и жанров.

Свои места в красных креслах наставников «Голос 60+» займут ветераны проекта – Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе, а также дебютирующий в шоу Лев Лещенко.

«Это экспериментальная программа, мы все в ней первопроходцы. Особенно участники. Мы провели очень серьезный кастинг, отобрали, на наш взгляд, самых ярких и самобытных исполнителей и рассчитываем на то, что им удастся раскрыть себя на сцене», – заявил продюсер «Голоса» Юрий Аксюта «Вечерней Москве».

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев назвал «Голос 60+» абсолютно молодежным современным форматом. «И эти люди, взрослые, откликнулись на него моментально! В каждом из нас все равно живет молодежь», – заявил ведущий, передает «Ридус».

«Я, например, многие вещи сейчас, в 50 лет начал понимать. И вот на эти вспышки счастья, я бы хотел, чтобы люди смотрели. Это самые сливки дней», — отметил Леонид Агутин.