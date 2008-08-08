Жириновский оскорбил Хинштейна в эфире у Соловьева

Конфликт между лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатом ГД Александром Хинштейном произошел на программе Владимира Соловьева. Хинштейн заявил, что поднимет вопрос о поведении Жириновского на комиссии по этике в ГД.

«Как вам истерика Жириновского у Владимира Соловьева? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: Подлец! Подонок! Вымажу тебя г...ном! Пошел вон отсюда. Владимир Соловьев и редакторы кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился», – написал в своем микроблоге Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как вам истерика Жириновского у @VRSoloviev? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: Подлец! Подонок! Вымажу тебя г...ном! Пошёл вон отсюда. @VRSoloviev и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился. pic.twitter.com/voQ5SGwzHW — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 12 сентября 2018 г.

Он опубликовал на своей странице видеоролик, на котором видна реакция Жириновского:

«Видишь, записывает! Подлецы все записывают! Побежит доносить», – кричал Жириновский Соловьеву, на что телеведущий просил лидера ЛДПР успокоиться.

«Вы можете говорить о чем угодно. Только подбирайте выражения и не оскорблять друг друга», – парировал Владимир Соловьев.

«Я завтра же подам заявление в комиссию по этике. Вам никто не дал право меня оскорблять в прямом эфире. Почему вы на камеру не говорите о том, о чем говорили без камеры?», – спросил Жириновского Хинштейн.

Один из сотрудников передачи отметил, что поводом для резкого высказывания Жириновского могла стать фраза Хинштейна о том, что он приходит в Госдуму как в цирк.

Ранее Жириновского неоднократно обвиняли в оскорблениях. Работавшая ранее в Госдуме помощницей одного из депутатов от КПРФ, блогер Мария Пономарева заявила о том, что у нее на глазах много раз унижали журналисток, «девчонок из аппарата», причем, такое поведение шло не от «депутатов партии власти, коммунистов, «Яблока», аграриев», а от «птенцов Жирика».