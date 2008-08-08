В Киеве представили детскую игру о «подвигах» Украинской повстанческой армии

Институт национальной памяти Украины в рамках фестиваля «История: UA» выпустил детскую настольную игру «УПА* – ответ непокорного народа» о борьбе запрещенной в России Украинской повстанческой армии* против «нацистов и НКВД».

«Кроме учебных материалов, которые углубляют знания о борьбе Украинской повстанческой армии* против врагов, игра дает возможность детям и подросткам почувствовать себя настоящими командирами повстанцев. Это первая часть игры», – говорится в сообщении института в Facebook.

В Институте нацпамяти уверены, что игра поможет школьникам больше углубиться в историю и подготовиться к экзаменам.

В годы Великой Отечественно войны боевики Украинской повстанческой армии, которая составляла военизированное крыло ОУН*, в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами вела борьбу против советской власти. Дивизия СС «Галичина» была сформирована в 1943 году при активной поддержке членов ОУН.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации ОУН - УПА*, деятельность которой была признана борьбой за независимость страны. Главарям националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливают памятники, в их честь проводят памятные акции, факельные шествия, называют улицы.