Землетрясение произошло у берегов Крыма

В море у берегов Крыма зафиксировано землетрясение силой около четырех баллов; пострадавших и разрушений нет, сообщили в крымском управлении МЧС.

Землетрясение было зафиксировано в 9.20 на расстоянии 28 километров от Ялты в море, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ситуация находится под контролем центра управления в кризисных ситуациях крымского управления МЧС.

Напомним, в среду землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой Анталье.