В Анталье произошло землетрясение

В турецкой Анталье произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщили в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Эпицентр землетрясения находился в 90 км от города Анталья, в районе Кумлуджа, очаг – на глубине 40,19 км, передает ТАСС со ссылкой на управление.

Землетрясение не ощущалось в центре провинции и не коснулось курортных зон, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу управления культуры и туризма Антальи Ибрагима Аджара.

«Район Кумлуджа, где был эпицентр, сельскохозяйственный, там нет туристических зон. Я только что разговаривал с мэром Кумлуджи. По его словам, никаких последствий в виде разрушений и тем более жертв землетрясение не вызвало и там», – отметил он.

В генконсульстве России в Анталье также не почувствовали подземных толчков.

В 2011 году в провинциях Анталья и Мугла почувствовали землетрясение магнитудой 6,3, произошеднее в Средиземном море.