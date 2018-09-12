Названа приоритетная задача ракетно-космической отрасли

Одним из приоритетов ракетно-космической отрасли России является создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов отметил, что в России долго обсуждалась необходимость создания сверхтяжелой ракеты, передает РИА «Новости».

«Ответ на этот вопрос дали еще наши предшественники, не зря ведь они делали «Энергию-Буран». В те времена уже стояли вопросы освоения дальнего космоса – Марса, Луны. Сверхтяжелый носитель, конечно, необходим, за ним будущее. В стратегии отрасли его создание является одним из приоритетов», – заявил он.

Также вице-премьер заметил, что ракетно-космическая отрасль сейчас находится не в лучшем состоянии, учитывая аварии ракет-носителей и спутников.

«Причин здесь несколько. Это действительно можно назвать системным кризисом», – сказал он.

Отрасли, по его мнению, надо переходить на цифровые методы проектирования, а также провести динамичное техническое перевооружение.

«Сегодня руководству Роскосмоса, всей ракетно-космической отрасли, необходимо системно подойти к реализации приоритетов: созданию необходимой группировки космических аппаратов в интересах Вооруженных сил, созданию космической группировки в интересах народного хозяйства, никто не закрывает дорогу пилотируемой космонавтике, освоению дальнего космоса», – заметил он.

В начале августа президент Владимир Путин заявлял, что ракетно-космическая продукция России должна достичь нового уровня и стать конкурентоспособной по цене.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказывал о возможных вариантах развития российской космической промышленности.

Напомним, продолжается расследование уголовного дела о государственной измене в структуре Роскосмоса.