Путин сказал, что любит больше – икру или селедку

Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед началом пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), рассказав о прогулке с Си Цзиньпином и о том, что предпочитает икре селедку.

Путин рассказал Абэ, что накануне, во вторник, вместе с китайским лидером посетил ярмарку «Улицы Дальнего Востока», которая работает на набережной в кампусе ДВФУ, где проходит ВЭФ, передает РИА «Новости».

«Нас вчера тоже здесь с председателем Си Цзиньпином медом угощали, блинами. Мы ходили здесь по рядам на набережной», – поделился впечатлениями президент России.

У Абэ рассказ российского лидера вызвал улыбку и интерес.

«Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селедку люблю, чем икру. Пришлось попробовать – неудобно было их обижать», – сказал Путин, удивив японского премьера.

Напомним, во вторник Путин подарил Си Цзиньпину сбитень и пошутил на тему использования в расчетах нацвалют в ходе выставки «Улицы Дальнего Востока».

Четвертый Восточный экономический форум проходит 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.