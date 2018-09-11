Путин пошутил над «задолжавшим» ему Си Цзиньпинем

Президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину сбитень и пошутил на тему использования в расчетах нацвалют в ходе выставки «Улицы Дальнего Востока».

Путин и Цзиньпин после переговоров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) посетили выставку «Улицы Дальнего Востока», передает РИА «Новости».

В павильоне «Мед» президент России попробовал крем-мед, изготовленный из дальневосточного сырья, а также приобрел сбитень. Стоимость баночки составляла 200 рублей; после того, как деньги за товар были заплачены, Путин передал напиток Цзиньпину.

«Я думаю, что рублей у меня нет», – сказал председатель КНР.

«Юанями потом отдашь», – пошутил в ответ Путин.

В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» лидеры двух стран сами приготовили блины с черной и красной икрой. В процессе глава российского государства отметил мастерство китайского коллеги в этом деле.

Путин купил Си Цзинпиню сбитень за 200 рублей.

Си: У меня рублей нет.

Путин: Потом юанями отдашь pic.twitter.com/5IhdW0Az2k — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 сентября 2018 г.

Лидерам двух стран также представили экономические возможности Амурской области, рассказав о проектах в космической сфере, в сельском хозяйстве, химии.

Например, был представлен проект пограничного моста через Амур, который рассчитан на 4 млн тонн грузооборота и в перспективе позволит расширить номенклатуру сельскохозяйственной продукции, поставляемой в КНР.

Также Путину и Цзиньпину рассказали о товарищеских российско-китайских детских матчах по хоккею, которые проводятся прямо на госгранице между Россией и Китаем – за время игры юные спортсмены не одну сотню раз «нарушают» визовый режим, катаясь по полю.

Рядом с хоккейной коробкой главы двух государств сделали фото на память: Путин на фоне плюшевого медведя, а Си Цзиньпин на фоне панды.

Кроме того, впервые в рамках выставки планируется проведение международного турнира по игре «го» – главной интеллектуальной игры Азии.

Напомним, 11-12 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина впервые принимает участие в работе ВЭФ-2018.

По итогам переговоров российский лидер заявил, что Москва и Пекин выступают за использование нацвалют в расчетах.