Россия и КНР выступили за расчет в нацвалютах

Москва и Пекин выступают за использование национальных валют в расчетах в условиях сохраняющихся рисков в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров.

Путин заявил, что и российская, и китайская сторона подтвердили «заинтересованность в более активном использовании во взаиморасчетах национальных валют», передает РИА «Новости».

Это должно повысить «устойчивость банковского обслуживания экспортно-импортных операций в условиях сохраняющихся рисков на глобальных рынках».

Президент отметил также, что в первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился почти на треть и достиг 50 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что «к концу года мы выйдем на рекордный уровень товарооборота в 100 млрд долларов».

Глава государства отметил также укрепление прямых связей между субъектами России и провинциями Китая. Этому призвано поспособствовать «проведение годов межрегионального сотрудничества в 2018–2019 годах».

Кроме того, «продвигаются переговоры по увеличению числа российских регионов, которые могут поставлять в Россию пшеницу, а также к упрощению условий взаимных поставок мяса и молока».

Также в ходе переговоров лидеры обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин продолжат способствовать дипломатическому урегулированию в этом регионе в соответствии с российско-китайским планом.

Российский лидер добавил, что надеется на результативность следующего межкорейского саммита. Кроме того, Путин назвал «важным элементом» процесса урегулирования ситуации «нормализацию отношений КНДР и США».

Напомним, 11-12 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина впервые принимает участие в работе Восточного экономического форума.

Российский лидер охарактеризовал отношения двух стран как доверительные.

Ранее замглавы российского Минфина Владимир Колычев заявил, что Россия перейдет на расчеты в нацвалютах, если будут введены санкции на расчеты в долларах.

Отметим, что идею рассчитываться с Россией в нацвалюте положительно оценили в Турции, а российский производитель алмазов «Алроса» опробовал механизм расчета с зарубежными покупателями в рублях, оформив сделки с клиентами из Индии и Китая.

Тем временем на Западе отреагировали на намерение России и еще ряда стран на фоне американских санкций торговать в местных валютах, заявив, что монополию доллара подорвать не удастся.