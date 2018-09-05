В Минфине рассказали о действиях в случае наложения запрета на расчеты в долларах

Если будут введены санкции на расчеты в долларах, Россия перейдет к переходу на расчеты в нацвалютах, эта работа уже ведется, заявил замглавы российского Минфина Владимир Колычев.

«Чем больше наши заокеанские партнеры будут использовать такие угрозы, тем быстрее мировая финансовая система найдет способ, как переориентироваться на мультивалютную финансовую систему с использованием расчетов в национальных валютах», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что Россия уже работает над тем, чтобы расчеты с партнерами из третьих стран производились в национальных валютах, используя «альтернативную финансовую инфраструктуру, которая не прослеживается нашими заокеанскими партнерами».

Ранее источники рассказали, какие меры намерена предпринять Россия, чтобы защитить экономику страны от новых санкций США.

Накануне глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что несколько российских автопроизводитей собираются перейти к закупкам комплектующих в Турции в национальных валютах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял, что мир должен покончить с доминированием американского доллара в мировой экономике.