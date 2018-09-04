Автопроизводители России и Турции намерены рассчитываться в нацвалютах

Несколько российских автопроизводитей собираются перейти к закупкам комплектующих в Турции в национальных валютах, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Волатильность курса рубля влияет на рентабельность компаний, в производстве которых высока доля импортных комплектующих, сообщил Мантуров в интервью РИА «Новости».

«Уровень локализации, например, по номенклатуре «АвтоВАЗа», в среднем он выше 50%, но он не 100%. Поэтому наличие 10, 20 или 30% импортных комплектующих влияет существенно. Только не в случае турецкой лиры, по этому направлению мы отдельно сейчас работаем. В Турции мы пока еще приобретаем достаточно большие объемы комплектующих, например для «АвтоВАЗа» и других компаний, но здесь мы в меньшей степени видим зависимость, а по странам ЕС, конечно, больше», – отметил он.

По его словам, турецкие компании с радостью готовы перейти на расчеты в нацвалюте. Некоторые российские производители также «планировали вот-вот перейти».

«Переход на расчеты в нацвалютах – это всегда хеджирование риска. Лира ослабла, рубль чуть ослаб. Для нас это будет комфортно», – сказал он.

Кроме того, сообщил Мантуров, Россия продолжает работать над переходом на расчеты в нацвалютах с государствами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

«Процесс этот небыстрый, и мы запустили его не в формате ответа на санкции. Мы эту работу ведем системно уже на протяжении нескольких лет, накопили практику и имеем опыт в части работы коммерческих банков и Центрального банка в тех странах, где нам выгодно вести эту работу», – уточнил он.

Он отметил, что вопрос об использовании евро стоит не так остро, при этом есть сложности при расчете в долларах. «Поэтому в тех регионах, которые я обозначил, работа в части нацвалют ведется активно», – пояснил он.

Однако пока, по словам министра, доля сделок в нацвалютах несущественная.

«Я был бы счастлив, если бы мы могли реализовать такую планку (в 50% сделок в нацвалютах), но боюсь, что до 50% всего нашего объема поставок высокотехнологичной продукции, или вообще, если мы говорим про несырьевой и неэнергетический экспорт, – это достаточно высокая планка. Тем более, что мы не отказываемся от европейского рынка, да и от американского в том числе. Коллеги приобретают то, что им нужно, и то, что им выгодно, для замещения своих потребностей», – сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявля, что мир должен покончить с доминированием американского доллара. До этого в МИД России сообщали, что страны БРИКС работают над ослаблением доминирующего финансового положения США в мире.

В июле президент Владимир Путин сообщал, что Россия не отказывается от доллара, но нужно создавать новые резервные валюты, чтобы сделать финансовые рынки более устойчивыми.