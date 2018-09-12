Минтранс поддержал идею создания нового российского лоукостера

Министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что ведомство поддерживает идею создания нового российского лоукостера, который может быть ориентирован на внутренние авиаперевозки.

Министр отметил, что в России сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости, передает ТАСС.

«Конечно, поддерживаем. Естественно. На всевозможных, на внутренних линиях в первую очередь», – сказал министр в ответ на соответствующий вопрос.

В настоящее время в России работает только один лоукостер – авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот».

Напомним, за первые семь месяцев 2018 года лоукостер «Победа» нарастил перевозки в полтора раза – до 3,8 млн пассажиров. Тем временем ФАС уличила «Победу» в навязывании невыгодных условий провоза багажа.