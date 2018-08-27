Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 10%

С января по июль 2018 года российские авиакомпании нарастили пассажирские перевозки в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10,3% – до 64,3 млн человек, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Согласно данным, опубликованным на сайте Росавиации, пассажирооборот авиакомпаний вырос на 10,3% – до 158,7 млрд пассажиро-километров (пкм, то есть перемещение одного пассажира на один километр). Процент занятости пассажирских кресел вырос на 0,6 процентного пункта – до 83,1%.

Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в июле выросли на 6,8% – до 12,85 млн человек, пассажирооборот – на 6,3%, до 31 млрд пассажиро-километров, а процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,2 процентного пункта – до 90,5%.

Так, авиакомпания S7 за семь месяцев увеличила перевозки пассажиров на 17,6% – до 6,5 млн человек, «Уральские авиалинии» – на 16% (до 5 млн человек), «ЮТэйр» – на 6,1% (до 4,3 млн человек). Входящая в «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» снизила пассажиропоток на 1,6% – до 6,3 млн человек. Лоукостер «Победа» нарастил перевозки в полтора раза – до 3,8 млн пассажиров.

Среди грузовых авиакомпаний рост перевозок продемонстрировала AirBridgeCargo (на 3,6% – до 332,6 тыс. тонн грузов и почты). «Волга-Днепр» снизила перевозки грузов и почты на 25% – до 15 тыс. тонн.

В апреле сообщалось, что стоимость авиаперевозок по России снижается из-за возросшей конкуренции между авиакомпаниями.