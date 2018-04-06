Глава Ростуризма заявил о снижении цен на авиабилеты в России

Стоимость авиаперевозок по России снижается из-за возросшей конкуренции между авиакомпаниями, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Мы видим выраженную динамику снижения стоимости авиаперевозки, несмотря на то, что керосин дорожает. Конкуренция растет: например, в Крым в этом году будут летать 18 авиакомпаний из 67 различных точек нашей страны. Как показывает опыт, наличие хотя бы трех компаний значительно снижает цены на направлении», – передает «Интерфакс».

Он отметил также необходимость расширения возможностей чартерной перевозки в России.

Напомним, в феврале сенаторы Валерий Васильев и Алексей Майоров внесли в Госдуму поправки в Воздушный кодекс, увеличивающие штрафы для перевозчика за задержку авиарейсов в четыре раза – до 100 рублей за каждый час просрочки.